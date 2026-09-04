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V liptovskomikulášskej mestskej časti Stošice rastie oddychová zóna
Celý priestor oddychovej zóny bude mať prírodný parkový charakter.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. septembra (TASR) - V liptovskomikulášskej mestskej časti Stošice rastie nová oddychová zóna. Samospráva odovzdala stavenisko, na ktorom sa začína výstavba oddychovej zóny pre deti, šport aj oddych na ploche 1653 štvorcových metrov. Ako TASR informovali z radnice, cena diela je 150.000 eur a práce by mali byť hotové na jeseň.
„Najmenší sa vyšantia na malom hlinenom pumptracku a dráhe pre odrážadlá či futbalovom ihrisku, mládež si zacvičí na workoutovej zostave. Pribudne tiež herný kopec, pieskovisko, domčeky či hlavná veža. Mysleli sme aj na oddych - osadíme lavičky, piknikové stoly, stojany na bicykle a vysadíme novú zeleň,“ priblížili z mesta.
Celý priestor oddychovej zóny bude mať prírodný parkový charakter. Existujúce stromoradia doplnia nové stromy a kry a ihrisko bude ohraničené nízkym oplotením. „Vstup zostane voľne prístupný a v areáli počítame aj s inkluzívnymi prvkami. Veríme, že v Stošiciach vznikne miesto, ktoré si nájde svojich malých aj veľkých návštevníkov,“ dodali zo samosprávy.
„Najmenší sa vyšantia na malom hlinenom pumptracku a dráhe pre odrážadlá či futbalovom ihrisku, mládež si zacvičí na workoutovej zostave. Pribudne tiež herný kopec, pieskovisko, domčeky či hlavná veža. Mysleli sme aj na oddych - osadíme lavičky, piknikové stoly, stojany na bicykle a vysadíme novú zeleň,“ priblížili z mesta.
Celý priestor oddychovej zóny bude mať prírodný parkový charakter. Existujúce stromoradia doplnia nové stromy a kry a ihrisko bude ohraničené nízkym oplotením. „Vstup zostane voľne prístupný a v areáli počítame aj s inkluzívnymi prvkami. Veríme, že v Stošiciach vznikne miesto, ktoré si nájde svojich malých aj veľkých návštevníkov,“ dodali zo samosprávy.