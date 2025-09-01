< sekcia Regióny
V liptovskomikulášskych základných školách otvárajú športové triedy

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. septembra (TASR) - V štyroch liptovskomikulášskych mestských základných školách (ZŠ) otvárajú v novom školskom roku športové triedy. V ZŠ Demänovská ulica otvárajú triedu so zameraním na florbal a plávanie, v Okoličnom na gymnastiku a futbal, v ZŠ M. R. Martákovej na hokej a v ZŠ Janka Kráľa plaveckú triedu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš nastupuje v novom školskom roku 2523 žiakov, z toho 284 prvákov. Oproti predošlému roku je to mierne zvýšenie. Školáci prichádzajú do lepších podmienok. V šiestich mestských školách sa upratovalo, maľovalo, čistilo, rekonštruovalo a investovalo do bezpečnosti aj počas prázdnin.
Najvyššie nárasty žiakov evidujú v ZŠ Demänovská ulica v mestskej časti Palúdzka a v ZŠ Janka Kráľa na najväčšom sídlisku Podbreziny. „K dnešnému dňu len predpokladáme, koľko žiakov nastúpi. Presné počty budeme vedieť až 15. septembra, keď už rodičia nebudú môcť požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,“ uviedla vedúca odboru školstva na mestskom úrade Mária Boltižiarová.
ZŠ Okoličianska predlžuje prevádzku školského klubu detí až do 17.30 h. Otvárajú aj nový krúžok, v ktorom si deti napíšu domáce úlohy a naučia sa na ďalší deň pod vedením pedagogických asistentov. „Domov tak budú deti odchádzať pripravené a rodine odpadne stres z domácej prípravy. V prvom a treťom ročníku tiež spúšťajú pilotný projekt mentálnej aritmetiky na podporu logického myslenia a tvorivosti žiakov,“ priblížila Nemcová.
Vzdelávacia novinka Classwise, ktorú zavádzajú v ZŠ Dr. Aurela Stodolu, ponúka vzdelávacie hry a kvízy, ktoré robia z učenia zážitok. V škole na druhom stupni posilnili matematiku, dejepis, etiku a výtvarnú výchovu. V druhej škole na Nábreží, ktorá nesie meno poetky Márie Rázusovej Martákovej, čaká deviatakov posilnené vyučovanie matematiky.
V podbrezinskej škole Janka Kráľa zmenili klasické zvonenie na melodickú hudbu a zavádzajú systém elektronickej čipovej dochádzky pre žiakov. „Novinkou je rozvoj životných zručností, aby deti boli nielen múdrymi, ale aj dobrými ľuďmi. Na posilnenú matematiku a angličtinu sa môžu tešiť žiaci v ZŠ Miloša Janošku, hodiny matematiky spestria šachy, ktoré podporia logické myslenie, sústredenie a radosť z riešenia úloh,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v ZŠ v Demänovej pokračuje škola bez domácich úloh.
