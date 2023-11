V Literárnom múzeu SNK sprístupnia výstavu o detskom časopise Slniečko

Martin 1. novembra (TASR) - Interaktívnu výstavu Slniečko v múzeu alebo ako dosiahnuť na slniečko sprístupnia od 10. novembra v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine. Podľa hovorkyne SNK Kataríny Štefanides Mažáriovej je výstava venovaná detskému časopisu Slniečko, ktorého prvé číslo vyšlo v septembri 1927.



"Slniečko nepretržite vychádzalo až do júna 1950, keď ho takzvaní strážcovia kultúry prinútili zájsť. Za mrakmi bolo skryté až do roku 1969 a, našťastie, odvtedy už nezapadlo," doplnila hovorkyňa SNK.



Časopis sa podľa nej od začiatku profiloval ako vyberaný umelecký časopis určený detskému čitateľovi. "Postupne začal plniť stránky umeleckými textami s obrázkami. Zdôrazňoval pritom literárnu i publicistickú tvorbu súbežne s jej ilustrátorskou zložkou. K ľudovým rozprávkam a povestiam postupne pribúdali ukážky zo slovenskej pôvodnej tvorby i prekladovej literatúry," uviedla.



Prvým redaktorom časopisu sa stal jeho zakladateľ Rudolf Klačko. Druhý ročník Slniečka už zredigovali spolu s Jozefom Cígerom Hronským, ktorý redakčnú tvorbu časopisu prevzal v roku 1928 a pokračoval v nej nepretržite až do roku 1941. "Do roku 1939 vydávala Slniečko Matica slovenská v spolupráci s Československým Červeným krížom. Neskôr vychádzalo výlučne pod 'ochrannými krídlami' Matice slovenskej v Martine. Dnes Slniečko vydáva Slovenské literárne centrum v Bratislave," dodala Štefanides Mažáriová.



Na výstave predstavia návštevníkom aj predmety zo zbierkového fondu múzea. "Skrývali sa napríklad pod menami ilustrátorov časopisu - Jaroslav Vodrážka, Karol Ondreička či Emil Makovický. Našli sme tiež portréty literárnych osobností, ktoré založili Slniečko, ba aj ich osobné predmety, ktoré so Slniečkom súvisia. Napríklad plniace pero, ktorým Mária Rázusová-Martáková písala do časopisu rozprávkové príbehy, či obľúbené hodinky Jozefa Cígera Hronského," priblížila hovorkyňa SNK.