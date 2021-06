V LitParku otvorili výstavu ruských porcelánových bábik v kostýmoch

Košice 1. júna (TASR) – Výstavu porcelánových bábik v ručne šitých dobových kostýmoch si môžu pozrieť návštevníci pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK) LitPark na Kukučínovej ulici. Výstavu v rámci Medzinárodného dňa detí v utorok otvorila knižnica spolu so združením FEMAN.









Bábiky v ruských ľudových a svetských kostýmoch zo 17. až 19. storočia pochádzajúcich z dielní ruských umelcov. „Výstava je určená naozaj pre každého. Pre toho, kto má rád históriu, aj toho, kto sa dokáže potešiť už len pohľadom na dokonalú krásu porcelánových postavičiek s ručne šitými odevmi odzrkadľujúcimi rozprávkový život príslušníkov cárskeho dvora a ruskej šľachty za vlády dynastie Romanovcov,“ povedala o exponátoch riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Združenie FEMAN touto výstavou prezentuje svoju viac ako 20-ročnú činnosť. Ako uviedol jeho riaditeľ Eduard Buraš, všetky bábiky pochádzajú z rozsiahlej výstavy, ktorá putovala po Európe a v roku 2003 sa zastavila aj vo Východoslovenskom múzeu v rámci Európskeho kultúrneho festivalu národov a národností FEMAN 2003. „Časť tejto kolekcie je napríklad v múzeu bábik v Dili a v súkromných zbierkach v Nemecku, Francúzsku či Dánsku. My sa tešíme z týchto 25 výnimočných exponátov, medzi ktorými nájdete napríklad cára so symbolmi moci či cárovnú s honosným klobúkom z bielej kožušiny,“ dodal.



Výstava bude v LitParku sprístupnená do konca letných prázdnin. Potom sa presunie do pobočky KMMK Nezábudka na Poľovníckej ulici, kde zotrvá do konca septembra. Následne bude inštalovaná v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave.