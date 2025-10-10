< sekcia Regióny
V Revúcej na návštevníkov čaká Festival rozprávok a remesiel
Dvojdňový festival v Litterre prinesie autorské čítania či divadelné inscenácie divadla Daxner, ktoré predstaví klasické i menej známe slovenské príbehy pre detských aj dospelých divákov.
Autor TASR
Revúca 10. októbra (TASR) - V kultúrno-vzdelávacej inštitúcii Litterra v Revúcej sa v piatok začína dvojdňový Festival rozprávok a remesiel. Podujatie návštevníkom predstaví ľudové rozprávky, tradičné remeslá i folklór, pripravené sú autorské čítania, divadelné spracovania, tvorivé dielne a ďalšie aktivity. TASR o tom informovala eventová manažérka Litterry Katarína Goffová.
„Festival rozprávok a remesiel spája generácie a poskytuje jedinečnú príležitosť vidieť, vyskúšať a pochopiť tradície, ktoré sú základom slovenskej kultúry,“ skonštatoval riaditeľ inštitúcie Jozef Balužinský s tým, že podujatie je zamerané na prezentáciu a uchovávanie slovenského kultúrneho dedičstva.
Dvojdňový festival v Litterre prinesie autorské čítania či divadelné inscenácie divadla Daxner, ktoré predstaví klasické i menej známe slovenské príbehy pre detských aj dospelých divákov. Na podujatí budú prezentované aj tradičné remeslá, a to konkrétne výroba kyjatických hračiek, ľudová výšivka, ručne vyrábané šperky, domáce lekváre a džemy či aranžmány zo živých a sušených kvetov. Návštevníkom sa predstaví aj kováčka s pojazdnou vyhňou z obdobia prvej svetovej vojny.
„Návštevníci budú môcť sledovať prácu remeselníkov naživo a získať informácie o histórii a postupoch jednotlivých techník. Súčasťou festivalu budú aj regionálne pulty, ktoré predstavujú výrobky a aktivity miestnych remeselníkov a umelcov,“ uviedli organizátori.
Na festivale nebudú chýbať ani tvorivé dielne a workshopy odborníkov z Gemerského umeleckého inštitútu a umelcov z Ústredia ľudovej umeleckej výroby. V rámci folklórneho programu vystúpia viaceré ľudové, tanečné a spevácke skupiny, ktoré predstavia autentickú ľudovú hudbu aj s novými prvkami. Festival prinesie i viaceré sprievodné prednášky či diskusie o kultúre a remeslách.
