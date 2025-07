V Litterre využívajú aj umelú inteligenciu, cez leto pripravujú tábory

Na snímke z 25. júna 2025 expozície Litterry v Revúcej. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Revúca 6. júla (TASR) - Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra v Revúcej využíva v rámci svojej expozície aj umelú inteligenciu. Počas letnej sezóny sa v priestoroch Litterry bude konať aj letné kino, inštitúcia pripravuje aj niekoľko letných táborov. Pre TASR to uviedla marketingová špecialistka Litterry Katarína Lenartová.Litterra, ktorá má za sebou prvý rok fungovania, chce byť miestom, kde sa stretáva história s modernými prvkami. V rámci svojej expozície sa preto rozhodla použiť aj umelú inteligenciu.„Využívame ju napríklad v rámci novinky, ktorou je rozprávkový avatar. Je to vlastne dotyková obrazovka, prostredníctvom ktorej si návštevníci navolia svoj vlastný príbeh,“ priblížila Lenartová s tým, že umelá inteligencia zvolený príbeh zobrazí, následne ho je možné meniť pomocou pohybov prstov.Umelú inteligenciu Litterra využíva aj prostredníctvom komiksového avatara. Ten vďaka kamere ukazuje, ako by návštevníci vyzerali, ak by boli komiksovou postavou. „Keď k nám prichádzajú školské skupiny, vždy sa na tieto veci stojí rad. Je veľmi dobré, že deti prichádzajú do styku s umelou inteligenciou práve v rámci expozície a umenia,“ uviedla Lenartová.Litterra bude aj počas letných mesiacov pre návštevníkov otvorená každý deň s výnimkou pondelka od 9.00 do 18.00 h. V rámci letných aktivít inštitúcia pripravila napríklad letné kino, konať sa tu budú aj viaceré denné detské tábory.„Jeden bude bez konkrétneho zamerania. V auguste nás čaká divadelný tábor, deti budú celý týždeň nacvičovať predstavenie, ktoré slávnostne predstavia pred rodičmi,“ uviedla Lenartová. Ako dodala, v súčasnosti pokračuje aj zbierka na realizáciu tábora pre takmer 140 detí zo znevýhodneného prostredia, pre ktoré sa vlani podarilo vyzbierať financie na vianočné a mikulášske darčeky.Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra vznikla rekonštrukciou budovy niekdajšieho Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej, slávnostne ju otvorili vlani v júni. Jej súčasťou je aj interaktívne múzeum s expozíciami zameranými na literatúru, príbehy či kozmonautiku. Dôležitú časť Litterry tvorí revúcky rodák a spisovateľ Gustáv Reuss a jeho dielo Hviezdoveda z roku 1856, v ktorom opisuje cestu balónom na mesiac. Reussovi patrí celé podkrovie bývalého gymnázia, v ďalších priestoroch nájdu návštevníci pavilóny venované slovu, písmu, obrazu či vesmíru.