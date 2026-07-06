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V lodenici v Hliníku nad Hronom pribudol pontón a sociálne zariadenie
Hron, ktorý je splavný naprieč tromi regiónmi Banskobystrického kraja, každoročne podľa jej slov vyhľadáva čoraz viac návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.
Autor TASR
Hliník nad Hronom 6. júla (TASR) - V lodenici v Hliníku nad Hronom pribudol nový pontón a sociálne zariadenie. Vďaka novému vybaveniu sa tak pre vodákov zlepšili podmienky v jednom z významných prístavísk na strednom Pohroní. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Hron, ktorý je splavný naprieč tromi regiónmi Banskobystrického kraja, každoročne podľa jej slov vyhľadáva čoraz viac návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Vďaka novému vybaveniu budú mať vodáci a návštevníci k dispozícii komfortnejšie a bezpečnejšie zázemie počas svojho pobytu pri rieke.
V rámci projektu v lodenici osadili pontón slúžiaci na bezpečné nastupovanie a vystupovanie vodákov a zároveň vybudovali nové hygienické zázemie v podobe sanitárneho kontajnera rozdeleného na dámsku a pánsku časť spolu s nádržou na odpadovú vodu.
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Gron. Finančná pomoc zo schémy rozvojových zámerov predstavovala 11.288 eur. Obec Hliník nad Hronom sa na realizácii projektu podieľala aj spolufinancovaním z vlastných zdrojov.
„Lodenica pri Hrone je dôležitým miestom nielen pre vodákov, ale aj pre našich obyvateľov a návštevníkov obce. Verím, že tento projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju vodáckej turistiky, zatraktívni našu obec a podporí záujem o splavovanie rieky Hron aj v tejto časti,“ uviedla starostka obce Hliník nad Hronom Dominika Demková Kordíková.
Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj a cestovný ruch Ján Beljak poznamenal, že vodáctvo kraj systematicky podporuje prostredníctvom rozvojových zámerov už niekoľko rokov. „Splav Hrona patrí k vyhľadávaným zážitkom v našom kraji, preto je naším cieľom, na ktorom dlhodobo systematicky pracujeme, rozvíjať vodácku infraštruktúru,“ podotkol.
Hron, ktorý je splavný naprieč tromi regiónmi Banskobystrického kraja, každoročne podľa jej slov vyhľadáva čoraz viac návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Vďaka novému vybaveniu budú mať vodáci a návštevníci k dispozícii komfortnejšie a bezpečnejšie zázemie počas svojho pobytu pri rieke.
V rámci projektu v lodenici osadili pontón slúžiaci na bezpečné nastupovanie a vystupovanie vodákov a zároveň vybudovali nové hygienické zázemie v podobe sanitárneho kontajnera rozdeleného na dámsku a pánsku časť spolu s nádržou na odpadovú vodu.
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Gron. Finančná pomoc zo schémy rozvojových zámerov predstavovala 11.288 eur. Obec Hliník nad Hronom sa na realizácii projektu podieľala aj spolufinancovaním z vlastných zdrojov.
„Lodenica pri Hrone je dôležitým miestom nielen pre vodákov, ale aj pre našich obyvateľov a návštevníkov obce. Verím, že tento projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju vodáckej turistiky, zatraktívni našu obec a podporí záujem o splavovanie rieky Hron aj v tejto časti,“ uviedla starostka obce Hliník nad Hronom Dominika Demková Kordíková.
Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj a cestovný ruch Ján Beljak poznamenal, že vodáctvo kraj systematicky podporuje prostredníctvom rozvojových zámerov už niekoľko rokov. „Splav Hrona patrí k vyhľadávaným zážitkom v našom kraji, preto je naším cieľom, na ktorom dlhodobo systematicky pracujeme, rozvíjať vodácku infraštruktúru,“ podotkol.