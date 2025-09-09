< sekcia Regióny
V Löfflerovom múzeu sa prezentujú absolventi školy tvorivej fotografie
Výstava v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici bude prístupná do 4. októbra.
Autor TASR
Košice 9. septembra (TASR) - Výstavu absolventov Večernej školy tvorivej fotografie otvára v utorok košické Múzeum Vojtecha Löfflera. Ide o výber prác najnovších absolventov tohto vzdelávacieho projektu, ktorého štvrtý ročník viedli fotografi a lektori Michaela Eliáš a Vlado Eliáš.
Projekt Večernej školy tvorivej fotografie predstavuje platformu na neformálne výtvarné vzdelávanie dospelých. Intenzívny kurz je zameraný nielen na technickú, ale najmä na výtvarnú stránku fotografie. Hlavným zámerom bolo oboznámiť účastníkov s vizuálnym jazykom a naučiť ich používať výtvarné prostriedky pri tvorbe fotografií. „Teoretická časť kurzu bola venovaná prvkom výtvarného jazyka doplneným o vybrané kapitoly z dejín umenia. Praktickú časť tvorili fotografické zadania, ktoré účastníci spracovávali samostatne s následnou konzultáciou alebo spoločne na workshopoch v ateliéri,“ informovali lektori kurzu.
Šesť účastníkov kurzu sa počas šiestich mesiacov venovalo šiestim tematickým okruhom. Autormi prezentovaných fotografií sú Veronika Mihaliková - fotoreportérka TASR, Ingrid Winklerová Buzgová, Silvia Langová, Katarína Lengyelová, Jana Gregorovičová a Tomáš Bábela.
