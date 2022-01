V Logickej olympiáde v Prešove bude súťažiť vyše 2000 nadaných žiakov

Na archívnej snímke logická olympiáda na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 18. januára (TASR) - Do jubilejného desiateho ročníka Logickej olympiády v školskom roku 2021/2022 zaregistrovali školy 2271 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Súťaž preverí vedomosti nadaných žiakov základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií.," uviedol Dušan Guman z organizačného tímu.Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa už od roku 2013 konajú finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nadaní žiaci - úspešní riešitelia školských kôl - prichádzajú na finále z celej krajiny.," povedal Guman.V predvečer veľkého finále je pre finalistov pripravený Večer talentov. Napĺňa ho kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy či rébusy. Pre rodičov a učiteľov je pripravené odborné poradenstvo, informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov a konzultácie. Nechýbajú ani informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.Súčasťou súťaže je odborný seminár. Jeho cieľovou skupinou sú učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, rodičia žiakov, študenti Pedagogickej fakulty PU v Prešove i laická verejnosť. Hlavnou témou seminára sú príspevky prezentované odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.Logickú olympiádu intelektovo nadaných žiakov pravidelne organizujú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.