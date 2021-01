V Logickej olympiáde bude tento rok súťažiť takmer 2000 nadaných detí

Prešov 16. januára (TASR) – Do deviateho ročníka Logickej olympiády zaregistrovali v školskom roku 2020/2021 školy 1940 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Súťaž určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií preverí ich logický, matematický a priestorový úsudok a tiež verbálne myslenie. Ako jeden zo spoluorganizátorov o olympiáde informovalo mesto Prešov na svojej internetovej stránke.



V kategórii žiakov prvého stupňa bude v Logickej olympiáde tento rok súťažiť 849 detí, do kategórie žiakov druhého stupňa sa ich prihlásilo 1091. Najlepší z nich sa stretnú na celoslovenských finálových kolách, ktoré sa každoročne konajú na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PF PU) v Prešove.



"Súčasťou najväčšej súťaže pre nadané deti na Slovensku je aj odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý je určený učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom žiakov, študentom PF PU v Prešove i laickej verejnosti," doplnil doktorand z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU Ľuboš Lukáč s tým, že účastníci sa na ňom môžu oboznámiť tak s teoretickými, ako i praktickými vedomosťami z oblasti vzdelávania nadaných detí.



Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, pravidelne organizovaná PF PU, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, odborom školstva Okresného úradu v Prešove a mestom Prešov, patrí do portfólia projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.