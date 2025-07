V lokalitách Mestských lesov Banská Štiavnica je nová infraštruktúra

Banská Štiavnica 22. júla (TASR) - Na Červenej studni, Rosniarkach, Hornej Rovni či ďalších turisticky vyhľadávaných lokalitách Štiavnických lesov pribudla v uplynulých týždňoch nová turistická infraštruktúra. Jej realizácia aj spolu s ďalšími aktivitami bola súčasťou projektu Lesy osobitného určenia, ktorý realizovali Mestské lesy (ML) Banská Štiavnica v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a ďalšími odborníkmi.



„Cieľom projektu je postupne upraviť stav lesa tak, aby poskytol obyvateľom a návštevníkom mesta kvalitný priestor na oddych, pasívnu a aktívnu regeneráciu, poznávanie a príjemné estetické zážitky na vymedzenom území,“ priblížila pre TASR Miroslava Orolinová z ML Banská Štiavnica.



Podotkla, že na území mesta je množstvo záujmových skupín, ktorých záujmom je vo väčšej miere využívať lesy obhospodarované spoločnosťou ML Banská Štiavnica na realizovanie svojich aktivít. V mnohých prípadoch sa však ich požiadavky prekrývajú a vylučujú, a preto sa spoločnosť rozhodla predložiť návrh vyhlásenia lesov osobitného určenia, kde by sa mohli v čo najväčšej miere realizovať ich aktivity prihliadnutím na záujmy štátnej ochrany prírody.



„Cieľom je v tesnej blízkosti mesta upraviť stav lesa tak, aby sa sám osebe stal silným lákadlom pre návštevu a rekreáciu. To by malo prispieť k rozptýleniu návštevníkov do väčšieho priestoru a k zníženiu enormne narastajúceho tlaku len na určité územia, ktoré začínajú byť preťažené,“ podotkla Orolinová.



Celé riešené územie predstavuje podľa jej slov krajinný priestor ML Banská Štiavnica, od lokality Šobov cez Glanzenberg, Červenú Studňu a ďalej na juh popod a cez vrch Pradajs k Predným Rosniarkam a ďalej až na Hornú Roveň s jej barokovou kalváriou.



V lokalitách pribudlo množstvo nových prvkov, ako napríklad gápliky na Červenej studni, Rosniarkach a Hornej Rovni, drevené hľadisko v blízkosti Kalvárie na Hornej Rovni či drevené schodisko s výstupom na vrch Paradajs. V lokalitách osadili aj lavičky, smerovníky a mapové nosiče. Obnovili trávnaté plochy a realizovali novú výsadbu. Orolinová poznamenala, že pri budovaní stavebných objektov využívali prevažne prírodné dubové materiály z miestnych zdrojov s vypáleným logom „Hore dole Štiavnicou“.



Mestské lesy realizovali projekt z vlastných zdrojov a vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.