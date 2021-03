V martinskej lokalite Bambusky zistili 169 prípadov ochorenia COVID-19

Martin 3. marca (TASR) – V martinskej lokalite Bambusky, ktorá je pre ochorenie COVID-19 uzatvorená, malo doteraz pozitívny test celkovo 169 obyvateľov. Podľa martinského regionálneho hygienika Tibora Záborského zistili po aktuálnom testovaní ochorenie COVID-19 u 29 obyvateľov a 88 obyvateľov malo negatívny test.



Doplnil, že pokračuje karanténa lokality, obyvateľov a jednotlivých bytových jednotiek. "Je základom pre to, aby sa vírus ďalej nešíril. Keďže pohyb obyvateľov lokality v rámci mesta sa predminulý a minulý týždeň nedal zvládnuť bez pomoci polície a vojakov, tak karanténa bude nutná ešte po dobu, kým bude významný počet obyvateľov pozitívnych a budú v karanténe," povedal Záborský.



"Momentálne sa neviem vyjadriť o ďalšom postupe testovania, či bude tento týždeň, alebo ho necháme na ďalší týždeň. Mala by sa končiť karanténa väčšine obyvateľov lokality. S tým, že ak bude minimálny počet nových pozitívnych prípadov, tak bude možné lokalitu Bambusky otvoriť a karanténu ukončiť," vysvetlil regionálny hygienik.



Mesto Martin uzavrelo lokalitu Bambusky po zasadnutí Bezpečnostnej rady okresu Martin a Krízového štábu mesta Martin v utorok 23. februára. Po víkendovom pretestovaní vtedy pribudlo podľa Záborského 61 obyvateľov s ochorením COVID-19 a celkovo ich evidovali 116.



Podľa vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Martine je mesto povinné zabezpečiť kontrolu izolácie v domácom prostredí chorých a pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19. "Ako aj karantény všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, ktoré sú obyvateľmi lokality Bambusky, za asistencie príslušníkov mestskej polície, Policajného zboru a v spolupráci s inými zložkami a osobami. V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie ich pohybu v rámci lokality Bambusky a zabezpečiť neodkladné hlásenie porušenia karanténnych opatrení na RÚVZ so sídlom v Martine," uvádza sa vo vyhláške.