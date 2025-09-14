< sekcia Regióny
V lokalite Dielec bola po dažďoch vyhlásená mimoriadna situácia
Hovorca Ružomberka uviedol, že na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov.
Autor TASR
Ružomberok 14. septembra (TASR) - Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu o 9.00 h mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že z dôvodu prívalových dažďov extrémnej intenzity bol vyhlásený aj tretí stupeň povodňovej aktivity.
„Obe opatrenia platia do odvolania. Na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov,“ uviedol Miškovčík.
Doplnil, že na výkone zabezpečovacích opatrení spolupracujú hasiči, vodohospodári, zamestnanci Povodia Váhu, Komunálnych služieb mesta a Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. „Ďakujem všetkým zapojeným inštitúciám a zamestnancom úradu za promptnú reakciu a spoluprácu s cieľom vyriešiť mimoriadnu situáciu,“ povedal primátor Kubáň.
