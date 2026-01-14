< sekcia Regióny
V lokalite Ilava si vodiči musia dávať pozor na mrznúce mrholenie
Vodiči tiež musia rátať s obmedzením na horskom priechode Príslop, ktorý je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Vodiči musia na cestách počítať s viacerými obmedzeniami pre počasie. V lokalite Ilava treba dať pozor na mrznúce mrholenie. V niektorých častiach Slovenska je zase potrebné rátať so zľadovateným snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Pozor na mrznúce mrholenie v lokalite Ilava. Na horských priechodoch Zbojská (I/72), Vrchslatina (II/529) a na ceste II/531 Tisovec - Sedlo Dielik (hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca) je zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre. Na cestách na území mesta Bratislava sa miestami vyskytuje zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre,“ priblížila.
Vodiči tiež musia rátať s obmedzením na horskom priechode Príslop, ktorý je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. V okrese Čadca zase pre zhoršené poveternostné podmienky platí prvý stupeň kalamitnej situácie. Treba si tiež dať pozor na padanie skál v niektorých úsekoch na horských priechodoch Donovaly a Šturec.
