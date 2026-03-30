V lokalite PVE Málinec prebiehajú prípravné práce
Vyjadrenia aktivistov v súvislosti s projektom PVE Málinec - Látky štátny podnik označuje za nepravdivé a účelovo skresľujúce realitu.
Autor TASR
Málinec 30. marca (TASR) - V lokalite, kde má vzniknúť prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Málinec - Látky, sa aktuálne realizujú výlučne prípravné, prevažne geodetické a meračské práce. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) v reakcii na vyjadrenia aktivistov, ktorí hovoria o nelegálnych a neohlásených geodetických meraniach na súkromných pozemkoch. Občianske združenie (OZ) Čechánky sa pre podozrenia z porušenia práva Európskej únie (EÚ) v súvislosti s projektom vodnej elektrárne na Podpoľaní v ostatných dňoch obrátilo na Európsku komisiu.
Vyjadrenia aktivistov v súvislosti s projektom PVE Málinec - Látky štátny podnik označuje za nepravdivé a účelovo skresľujúce realitu. VV tvrdí, že o priebehu prác riadne informovala verejnosť i dotknutých vlastníkov pozemkov. Keďže bola elektráreň vyhlásená za významnú investíciu, legislatíva podľa štátneho podniku umožňuje realizáciu prípravných prác vrátane geodetických meraní.
„V súčasnosti v dotknutej lokalite neprebiehajú žiadne geologické práce v zmysle vŕtania alebo iných invazívnych zásahov do pozemkov. Aktuálne prebiehajú výlučne prípravné, prevažne geodetické a meračské práce. Ich cieľom je presné vytýčenie a zameranie bodov, na ktorých by sa v budúcnosti, po splnení všetkých zákonných povinností, mal uskutočniť samotný geologický prieskum,“ uviedla VV s tým, že oprávnenie vstupovať na pozemok vychádza z verejného záujmu, ktorý je deklarovaný platným osvedčením o významnej investícii.
Štátny podnik konštatuje, že rozumie záujmu verejnosti o citlivú tému výstavby novej vodnej elektrárne. Podobné emócie, často sprevádzané nevôľou, podľa VV sprevádzali výstavbu vodných stavieb aj v minulosti.
„Ak by vtedy projekty neodolali tlaku, dnes by Slovensko nemalo Oravskú priehradu, Liptovskú Maru ani Starinu, najväčšiu zásobáreň povrchovej pitnej vody. Žiadame preto o priestor na odbornú prácu, ktorá nám vyplýva z uznesenia vlády. Až na základe získaných podkladov vrátane prieskumných meraní a vrtov bude možné zodpovedne rozhodnúť o ďalšom smerovaní projektu,“ uviedla VV.
OZ Čechánky v ostatných dňoch informovalo, že žiada Európsku komisiu, aby v súvislosti s prípravou projektu PVE Málinec - Látky začala konanie o porušení práva Európskej únie. Podľa združenia štátne orgány postupujú v rozpore s európskou legislatívou. A to tým, že podnikajú kroky smerujúce k uskutočneniu projektu ešte pred riadnym posúdením jeho vplyvov na životné prostredie (EIA).
Vyjadrenia aktivistov v súvislosti s projektom PVE Málinec - Látky štátny podnik označuje za nepravdivé a účelovo skresľujúce realitu. VV tvrdí, že o priebehu prác riadne informovala verejnosť i dotknutých vlastníkov pozemkov. Keďže bola elektráreň vyhlásená za významnú investíciu, legislatíva podľa štátneho podniku umožňuje realizáciu prípravných prác vrátane geodetických meraní.
„V súčasnosti v dotknutej lokalite neprebiehajú žiadne geologické práce v zmysle vŕtania alebo iných invazívnych zásahov do pozemkov. Aktuálne prebiehajú výlučne prípravné, prevažne geodetické a meračské práce. Ich cieľom je presné vytýčenie a zameranie bodov, na ktorých by sa v budúcnosti, po splnení všetkých zákonných povinností, mal uskutočniť samotný geologický prieskum,“ uviedla VV s tým, že oprávnenie vstupovať na pozemok vychádza z verejného záujmu, ktorý je deklarovaný platným osvedčením o významnej investícii.
Štátny podnik konštatuje, že rozumie záujmu verejnosti o citlivú tému výstavby novej vodnej elektrárne. Podobné emócie, často sprevádzané nevôľou, podľa VV sprevádzali výstavbu vodných stavieb aj v minulosti.
„Ak by vtedy projekty neodolali tlaku, dnes by Slovensko nemalo Oravskú priehradu, Liptovskú Maru ani Starinu, najväčšiu zásobáreň povrchovej pitnej vody. Žiadame preto o priestor na odbornú prácu, ktorá nám vyplýva z uznesenia vlády. Až na základe získaných podkladov vrátane prieskumných meraní a vrtov bude možné zodpovedne rozhodnúť o ďalšom smerovaní projektu,“ uviedla VV.
OZ Čechánky v ostatných dňoch informovalo, že žiada Európsku komisiu, aby v súvislosti s prípravou projektu PVE Málinec - Látky začala konanie o porušení práva Európskej únie. Podľa združenia štátne orgány postupujú v rozpore s európskou legislatívou. A to tým, že podnikajú kroky smerujúce k uskutočneniu projektu ešte pred riadnym posúdením jeho vplyvov na životné prostredie (EIA).