V lokalite Schulerloch sprístupnili obnovený vojenský bunker ÚŽ-6

Spišská Nová Ves 12. marca (TASR) - V prímestskej lokalite Schulerloch v Spišskej Novej Vsi sa podarilo zrekonštruovať opustený vojenský bunker typu ÚŽ-6. Slávnostne ho sprístupnili pre verejnosť v utorok predpoludním. V jeho interiéri vznikla malá vojenská expozícia, ktorá ponúka pohľad do vojenskej minulosti územia Slovenska. Mária Dutková z Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola iniciátorkou projektu, uviedla, že bunker dlhé roky chátral. V rámci rekonštrukcie sa podarilo upraviť jeho vnútorné priestory i okolie.



Cieľom projektu bolo pripomenúť si činnosť Vojenského útvaru 3521 v Spišskej Novej Vsi. Návštevníci môžu vidieť autentické vojenské predmety z obdobia 60. až 80. rokov 20. storočia, ako aj staré zdravotnícke vybavenie. "Snažili sme sa bunker zariadiť autenticky, aby bol pre návštevníkov zaujímavý, verím, že každý tam nájde niečo zaujímavé. Vo vnútri sú tiež informačné tabule, ktoré prezentujú históriu vojenského útvaru železničného vojska, ktoré pôsobilo v našom meste. Pri ich tvorbe nám pomáhali aj bývalí vojaci, ktorí v ňom pôsobili," priblížila Dutková.



Expozícia vznikla za pomoci Košického samosprávneho kraja, (KSK), ktorý na jej realizáciu vyčlenil 30.000 eur z grantového programu Terra Incognita. "Bunker dáva možnosť objaviť históriu prostredníctvom autentických artefaktov a zároveň ponúka vzdelávací zážitok pre jednotlivcov, rodiny s deťmi, ale aj pre školy a odbornú verejnosť," upozornil predseda KSK Rastislav Trnka.



Vstup do bunkra je bezplatný, dvere dovnútra sa dajú otvoriť dvomi spôsobmi. Jednak pomocou čipu, ktorý je možné zapožičať si v Turistickom informačnom centre na Letnej ulici, alebo pomocou mobilnej aplikácie. V bunkri môže byť naraz maximálne desať ľudí. "Pribudol ďalší destinačný bod v tejto rekreačnej lokalite Schulerloch, zapadá do koloritu strelnice, bežeckých lyžiarskych tratí, vyhliadky, 'singletrailov' a turistických tratí. Snažíme sa aj takýmto spôsobom toto územie zatraktívniť pre obyvateľov a návštevníkov nášho mesta," dodal primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. Úkryt ÚŽ-6 v Spišskej Novej Vsi vybudovali na cvičené účely v roku 1985.