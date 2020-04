V lokalite Šobov muž napadol svoju družku, zraneniam podľahla

V banskoštiavnickej časti Šobov mal 60-ročný muž nožom napadnúť svoju 70-ročnú družku, ktorá zraneniam po útoku podľahla. Foto: PZ SR v Banskej Bystrici

Banská Štiavnica 21. apríla (TASR) - V banskoštiavnickej časti Šobov mal 60-ročný muž nožom napadnúť svoju 70-ročnú družku, ktorá zraneniam po útoku podľahla. Podozrivý muž po skutku z miesta odišiel, no krátko na to ho zadržali banskoštiavnickí policajti.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici na svojej stránke na sociálnej sieti informuje, že kriminalisti dokumentovali skutok do skorých ranných hodín. Na určenie bezprostrednej príčiny smrti obete nariadili súdnu pitvu.uvádza ďalej polícia s tým, že čo bolo motívom konania podozrivého muža, je predmetom podrobných vyšetrovacích úkonov, ktoré budú teraz nasledovať.