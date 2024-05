V St. Martine postavia škôlku, Spišské Podhradie získalo dotáciu

Spišské Podhradie 21. mája (TASR) - Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu novej materskej školy pre 69 detí. Informoval o tom primátor mesta Michal Kapusta s tým, že výška finančnej podpory je viac ako 1,13 milióna eur.



"Počítame s tým, že výstavba sa začne koncom augusta a potrvá 12 mesiacov. Škôlka vznikne v novom priestore bývalej tehelne v lokalite St. Martin," uviedol primátor. Cena stavby bude podľa zmluvy o dielo takmer 840.000 eur s DPH, zvyšok prostriedkov pôjde na nábytok, vybavenie interiéru, výdajnú školskú jedáleň a ihrisko. Zhotoviteľom stavby je firma BAUSKA. Pôjde o jednopodlažnú budovu, v ktorej budú tri triedy s celodennou prevádzkou.



"V súčasnosti máme v meste dve škôlky, jedna je s celodennou prevádzkou, kde je šesť tried a 119 detí, a druhá s poldennou prevádzkou, kam chodí 23 detí. Po dostavbe novej škôlky tak dokážeme umiestniť do predškolského zariadenia 211 detí, a tak by mali byť kapacity na najbližšie obdobie postačujúce," dodal Kapusta.



Samospráva na realizáciu projektu získala nenávratné prostriedky z výzvy plánu obnovy v rámci finančného mechanizmu Zvýšenie kapacít materských škôl.