V lokalite Starý Ružinov–západ začnú realizovať dopravné značenie

Bratislava 5. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov začne od štvrtka (7. 4.) s realizáciou dopravného značenia v zóne Starý Ružinov – západ. Ide o ďalšiu lokalitu na jej území, ktorá sa má začleniť do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí celomestská parkovacia politika. Stať by sa tak malo 3. mája.



Mestská časť zároveň na svojom webe zverejnila harmonogram prác rozdelených na etapy. "Prosíme, aby obyvatelia zóny, ako aj jej návštevníci rešpektovali dočasné dopravné značenie a v daných termínoch na vymedzených úsekoch miestnych ciest neparkovali," vyzýva samospráva. V rámci prípravy regulácie majú byť vyznačované nové parkovacie miesta a pásy, čiary pre krátkodobé zastavenie a ďalšie vodorovné aj zvislé dopravné značenie.



Spolu s lokalitou Starý Ružinov – západ by mal PAAS začať platiť aj v ďalšej ružinovskej lokalite, a to v zóne 500 bytov. Prípravy v tejto lokalite by mali byť o niečo jednoduchšie. Zóna je totiž už regulovaná, nejaký čas v nej funguje miestna pilotná regulácia parkovania. Zmeniť by sa tak mali hlavne zvislé dopravné značky.



V Ružinove už PAAS platí od 23. marca v lokalite Starý Ružinov-východ. Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 21. apríla by sa mal rozšíriť o zónu Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste. Koncom mája by sa mala pridať ďalšia ružinovská lokalita, a to Nivy v časti Svätoplukova – Košická.