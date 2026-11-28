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V lokalite Štrky by mohol vzniknúť rekreačný areál s 29 záhradkami
Súčasťou projektu je aj vybudovanie inžinierskych sietí, oplotenia areálu, prístupovej spevnenej plochy do areálu a areálového osvetlenia.
Autor TASR
Trnava 28. novembra (TASR) - V trnavskej lokalite Štrky by mohol vzniknúť rekreačný areál s 29 záhradkami. Vyplýva to zo zámeru, ktorý navrhovateľ greenfield & brownfield real estate predložil do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie 29 záhradiek, dvoch oddychových zón vybavených drobnou architektúrou (lavičky a vonkajšie ohnisko, pozn. TASR) a areálovej prístupovej plochy k jednotlivým záhradkám s voľným prechodom na vedľajší pozemok,“ uvádza navrhovateľ v predloženom zámere.
Súčasťou projektu je aj vybudovanie inžinierskych sietí, oplotenia areálu, prístupovej spevnenej plochy do areálu a areálového osvetlenia. Záhradky majú mať rozlohu od 282 do 356 štvorcových metrov. Celkové orientačné náklady sú 280.000 eur.
V budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním záhradných chatiek a príslušných parkovacích miest v záhradkách. Záhradné chatky a parkovacie miesta v záhradkách nie sú súčasťou tohto projektu. Dotknutá oblasť sa nachádza v blízkosti severného obchvatu mesta neďaleko streleckého areálu.
„Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie 29 záhradiek, dvoch oddychových zón vybavených drobnou architektúrou (lavičky a vonkajšie ohnisko, pozn. TASR) a areálovej prístupovej plochy k jednotlivým záhradkám s voľným prechodom na vedľajší pozemok,“ uvádza navrhovateľ v predloženom zámere.
Súčasťou projektu je aj vybudovanie inžinierskych sietí, oplotenia areálu, prístupovej spevnenej plochy do areálu a areálového osvetlenia. Záhradky majú mať rozlohu od 282 do 356 štvorcových metrov. Celkové orientačné náklady sú 280.000 eur.
V budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním záhradných chatiek a príslušných parkovacích miest v záhradkách. Záhradné chatky a parkovacie miesta v záhradkách nie sú súčasťou tohto projektu. Dotknutá oblasť sa nachádza v blízkosti severného obchvatu mesta neďaleko streleckého areálu.