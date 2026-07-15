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V lokalite Vlčiareň v Smolenickom krase vyrastie nový altánok
Rozpočet projektu je viac ako 97.000 eur. Fond na podporu cestovného ruchu na jeho realizáciu poskytol príspevok 87.000 eur.
Autor TASR
Trnava 15. júla (TASR) - V lokalite Vlčiareň v Smolenickom krase sa začala výstavba nového altánku. Drevostavba ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na Malé Karpaty. Poskytne tiež priestor na zážitkové vzdelávanie a tvorivé dielne v prírode. Výstavba potrvá približne tri mesiace. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Rozpočet projektu je viac ako 97.000 eur. Fond na podporu cestovného ruchu na jeho realizáciu poskytol príspevok 87.000 eur. Zvyšných desať percent spolufinancuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. „Návrh nového altánku na Vlčiarni je výsledkom študentskej súťaže, ktorá sa konala na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Ide o praktickú investíciu, ktorú ocenia obyvatelia Trnavského kraja, ale aj návštevníci,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Nový altánok nahradí pôvodný prístrešok, ktorý bol v nevyhovujúcom technickom stave. Bude situovaný pri náučnom chodníku Smolenický kras, v blízkosti jedného z nedávno sprístupnených herných prvkov. Využívať ho budú môcť turisti, cyklisti aj školské skupiny. „Kvalitná turistická infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja cestovného ruchu. Nestačí návštevníkov do regiónu pozvať, potrebujeme im ponúknuť nové dôvody, aby sa do destinácie radi vracali,“ dodala výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
Rozpočet projektu je viac ako 97.000 eur. Fond na podporu cestovného ruchu na jeho realizáciu poskytol príspevok 87.000 eur. Zvyšných desať percent spolufinancuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. „Návrh nového altánku na Vlčiarni je výsledkom študentskej súťaže, ktorá sa konala na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Ide o praktickú investíciu, ktorú ocenia obyvatelia Trnavského kraja, ale aj návštevníci,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Nový altánok nahradí pôvodný prístrešok, ktorý bol v nevyhovujúcom technickom stave. Bude situovaný pri náučnom chodníku Smolenický kras, v blízkosti jedného z nedávno sprístupnených herných prvkov. Využívať ho budú môcť turisti, cyklisti aj školské skupiny. „Kvalitná turistická infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja cestovného ruchu. Nestačí návštevníkov do regiónu pozvať, potrebujeme im ponúknuť nové dôvody, aby sa do destinácie radi vracali,“ dodala výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.