V lokalite Vozovka v Trnave prichádza k zmene organizácie dopravy

Trnava 29. mája (TASR) - Na viacerých uliciach v trnavskej lokalite Vozovka prichádza v týchto dňoch k zmene organizácie dopravy. Nové dopravné značenie mení aj najvyššiu povolenú rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. Pribudnú tiež spomaľovacie prvky. Územie sa onedlho pripojí do parkovacej zóny H2. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



„Vyššia bezpečnosť, nižšia hlučnosť a viac parkovacích miest - to sú dôvody dopravných zmien na Vozovke, ktoré v týchto dňoch postupne vstupujú do platnosti,“ priblížila hovorkyňa. Ako prvá bola upravená Sasinkova ulica v časti medzi Bernolákovou a Palárikovou na jednosmernú (v smere od Bernolákovej).



V úseku od Palárikovej k okružnej križovatke so Spartakovskou funguje komunikácia naďalej v oboch smeroch. „Vozidlá prichádzajúce od Spartakovskej a V. Clementisa sa na Koniarekovu dostanú cez Ulicu Jozefa Adamoviča a Včelársku,“ doplnila. Aktuálne je na rade Palárikova, kde sa počas štvrtka časť ulice zjednosmerňuje v smere od Denisovej po Sasinkovu.



Ďalšími jednosmerkami v blízkej dobe budú aj ulice Konštantína Čulena, Žitná, Denisova, Železná, Vančurova, Viliama Paulínyho Tótha a Hattalova. Územie sa onedlho pripojí do parkovacej zóny H2. „Parkovanie tu bude spoplatnené po dokončení dopravného značenia, o čom bude samospráva informovať vopred,“ dodala Majtánová.