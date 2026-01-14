< sekcia Regióny
DRÁMA VO VEĽKEJ LOMNICI: Pes napadol turistu, veterinár rozhodol
Samospráva bude situáciu naďalej monitorovať a v spolupráci s políciou a ďalšími kompetentnými inštitúciami prijme potrebné opatrenia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Veľká Lomnica 14. januára (TASR) - Na Krátkej ulici v obci Veľká Lomnica, okres Kežmarok, došlo v stredu dopoludnia k incidentu, pri ktorom voľne pohybujúci sa pes napadol turistu. Informovala o tom obec na sociálnej sieti a v tejto súvislosti upozorňuje majiteľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. K napadnutiu došlo na verejnom priestranstve.
„Udalosť bola bezodkladne nahlásená príslušným orgánom a prípad si prevzala polícia, ktorá sa okolnosťami incidentu zaoberá. V rámci vykonaných úkonov sa podarilo útočiaceho psa identifikovať. Jeho majiteľ, ktorý vlastní viacero psov, bol s vecou oboznámený a zaviazal sa prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zvierat tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu verejnosti a opakovaniu podobných situácií,“ uviedla obec. Na miesto udalosti privolali aj veterinárneho lekára, ktorý po odbornom posúdení zdravotného stavu a správania zvieraťa rozhodol v súlade s platnými predpismi o jeho utratení.
„Bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce je prioritou samosprávy. Zároveň upozorňuje všetkých chovateľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpečiť, aby ich zvieratá neohrozovali verejný poriadok, zdravie ani bezpečnosť osôb,“ pripomína samospráva a vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť. Žiada tiež verejnosť, aby v prípade spozorovania voľne sa pohybujúcich psov, najmä v lokalite Krátkej ulice, kontaktovala obecnú políciu alebo iné príslušné orgány. Samospráva bude situáciu naďalej monitorovať a v spolupráci s políciou a ďalšími kompetentnými inštitúciami prijme potrebné opatrenia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR spresnila, že incident sa stal krátko pred 11.00 h na začiatku železničného nástupišťa. Uviedla, že 67-ročného muža, ktorý prichádzal na železničnú stanicu Studený Potok, napadli tri psy. „Napadnutý muž utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice na ošetrenie. Psy ušli majiteľke domu z neďalekého dvora pri nástupišti,“ dodala hovorkyňa s tým, že poverený príslušník Oddelenia železničnej polície v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. V súčasnosti skúma všetky okolnosti tohto incidentu.
„Udalosť bola bezodkladne nahlásená príslušným orgánom a prípad si prevzala polícia, ktorá sa okolnosťami incidentu zaoberá. V rámci vykonaných úkonov sa podarilo útočiaceho psa identifikovať. Jeho majiteľ, ktorý vlastní viacero psov, bol s vecou oboznámený a zaviazal sa prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zvierat tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu verejnosti a opakovaniu podobných situácií,“ uviedla obec. Na miesto udalosti privolali aj veterinárneho lekára, ktorý po odbornom posúdení zdravotného stavu a správania zvieraťa rozhodol v súlade s platnými predpismi o jeho utratení.
„Bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce je prioritou samosprávy. Zároveň upozorňuje všetkých chovateľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpečiť, aby ich zvieratá neohrozovali verejný poriadok, zdravie ani bezpečnosť osôb,“ pripomína samospráva a vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť. Žiada tiež verejnosť, aby v prípade spozorovania voľne sa pohybujúcich psov, najmä v lokalite Krátkej ulice, kontaktovala obecnú políciu alebo iné príslušné orgány. Samospráva bude situáciu naďalej monitorovať a v spolupráci s políciou a ďalšími kompetentnými inštitúciami prijme potrebné opatrenia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR spresnila, že incident sa stal krátko pred 11.00 h na začiatku železničného nástupišťa. Uviedla, že 67-ročného muža, ktorý prichádzal na železničnú stanicu Studený Potok, napadli tri psy. „Napadnutý muž utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice na ošetrenie. Psy ušli majiteľke domu z neďalekého dvora pri nástupišti,“ dodala hovorkyňa s tým, že poverený príslušník Oddelenia železničnej polície v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. V súčasnosti skúma všetky okolnosti tohto incidentu.