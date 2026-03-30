V Lomničke sa začal pilotný projekt starostlivosti o túlavé psy
Aktivitu realizovala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni.
Autor TASR
Lomnička 30. marca (TASR) - V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa sa v pondelok začal pilotný projekt starostlivosti o túlavé psy. Tamojší okresný úrad na sociálnej sieti informoval, že aktivitu realizovala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni. Jedným z cieľov je eliminácia nekontrolovateľného množenia túlavých psov v koncentrovaných rómskych komunitách.
Za Okresný úrad Stará Ľubovňa prišli túto aktivitu podporiť zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie, odboru krízového riadenia a prednostka okresného úradu Katarína Tomková. „Projekt je zameraný najmä na kontrolu zdravia zvierat priamo v teréne, ich vakcináciu a opatrenia smerujúce k zníženiu nekontrolovaného množenia psov. Cieľom je postupne zlepšovať situáciu v lokalitách, kde je výskyt túlavých psov dlhodobo problémom,“ uviedol úrad.
Takéto aktivity majú podľa neho význam nielen pre samotné zvieratá, ale prispievajú aj k väčšiemu poriadku a bezpečnosti v obciach. Lomnička bola prvou obcou v Ľubovnianskom okrese, kde sa táto aktivita realizovala. „Veríme, že bude pokračovať aj v ďalších obciach,“ dodal úrad.
Za Okresný úrad Stará Ľubovňa prišli túto aktivitu podporiť zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie, odboru krízového riadenia a prednostka okresného úradu Katarína Tomková. „Projekt je zameraný najmä na kontrolu zdravia zvierat priamo v teréne, ich vakcináciu a opatrenia smerujúce k zníženiu nekontrolovaného množenia psov. Cieľom je postupne zlepšovať situáciu v lokalitách, kde je výskyt túlavých psov dlhodobo problémom,“ uviedol úrad.
Takéto aktivity majú podľa neho význam nielen pre samotné zvieratá, ale prispievajú aj k väčšiemu poriadku a bezpečnosti v obciach. Lomnička bola prvou obcou v Ľubovnianskom okrese, kde sa táto aktivita realizovala. „Veríme, že bude pokračovať aj v ďalších obciach,“ dodal úrad.