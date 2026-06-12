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V Lozorne došlo na železničnom priecestí k zrážke vlaku s autom
Premávka je v tomto úseku zastavená na nevyhnutne potrebný čas.
Autor TASR
Bratislava/Lozorno 12. júna (TASR) - Na železničnom priecestí v Lozorne došlo v piatok večer k zrážke nákladného vlaku s motorovým vozidlom. Premávka je v tomto úseku zastavená na nevyhnutne potrebný čas. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou nákladného vlaku s motorovým vozidlom. „Z doposiaľ nezistených príčin tam na železničnom priechode došlo k ich zrážke. K zraneniu osôb nedošlo,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.
Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou nákladného vlaku s motorovým vozidlom. „Z doposiaľ nezistených príčin tam na železničnom priechode došlo k ich zrážke. K zraneniu osôb nedošlo,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.