Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Regióny

V Lozorne došlo na železničnom priecestí k zrážke vlaku s autom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Premávka je v tomto úseku zastavená na nevyhnutne potrebný čas.

Autor TASR
Bratislava/Lozorno 12. júna (TASR) - Na železničnom priecestí v Lozorne došlo v piatok večer k zrážke nákladného vlaku s motorovým vozidlom. Premávka je v tomto úseku zastavená na nevyhnutne potrebný čas. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou nákladného vlaku s motorovým vozidlom. „Z doposiaľ nezistených príčin tam na železničnom priechode došlo k ich zrážke. K zraneniu osôb nedošlo,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.

.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

Premiér hovoril s Metsolovou, upozornil ju na politiku dvojakého metra

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná