V Ľubeli postavili prvý z troch nájomných bytových domov

Ľubeľa 6. februára (TASR) – Prvý z troch plánovaných nájomných bytových domov v Ľubeli (okres Liptovský Mikuláš) odovzdali vo štvrtok do užívania jeho novým obyvateľom. Postavili ho za necelé dva roky. Prioritou bolo, aby nové byty obsadili najmä mladí obyvatelia obce, povedal tamojší starosta Erik Gemzický.



Stavba je situovaná na okraji obce smerom k ceste 1/18 a pozostáva z 13 bytových jednotiek zahŕňajúcich štyri jednoizbové, tri dvojizbové a šesť trojizbových bytov. Ešte predtým, ako sa Ľubeľčania rozhodli pustiť do projektu, urobili si v obci prieskum, aby zistili predbežný záujem.



"Sme stredisková obec a nemáme veľa miest, kde by sme mohli ponúknuť bývanie – najmä čo sa týka pozemkov na výstavbu rodinných domov. Preto sme sa rozhodli ísť cestou nájomných bytových domov. Prvotný plán bol, že postavíme tri bytové domy. Jeden už stojí a v blízkej budúcnosti plánujeme podať žiadosti o financie na ďalšie dva. Aj vzhľadom na to, že počet záujemcov je pomerne veľký," skonštatoval starosta pre TASR.



Rozpočet na jeden bytový dom bol 600.000 eur. O úver v hodnote 360.000 eur, ktorý bude obec splácať z nájmov za byty, požiadala samospráva Štátny fond rozvoja bývania. S výstavbou pomohla Ľubeľčanom aj dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v sume 240.000 eur. Ďalšie dva obecné nájomné bytové domy plánujú začať stavať po nadobudnutí potrebných povolení.