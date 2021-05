V Ľubovnianskej nemocnici otvorili priestory v hodnote 7 miliónov eur

Stará Ľubovňa 28. mája (TASR) – V Ľubovnianskej nemocnici v piatok slávnostne otvorili nové priestory s vybavením v hodnote siedmich miliónov eur. Nový urgent, operačné i pôrodné sály si prišiel pozrieť aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Komplexná obnova nemocnice trvala od júla 2018 do apríla tohto roku.



Riaditeľ nemocnice Peter Bizovský uviedol, že vybudovali urgentný príjem, nové pôrodné a operačné sály na chirurgickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení a rozšírili RTG pracovisko a detské oddelenie. Ďalej postavili nový výťah, vybudovali onkologický trakt a zateplili ďalšiu časť budovy.







„Na stavbu sme dostali 4,1 milióna eur z eurofondov a zvyšok sme financovali zo svojich vlastných zdrojov v sume 2,9 milióna eur. Stavba ako celá nám spotrebovala 5,8 milióna eur a 1,2 milióna je výbava priestorov,“ ozrejmil Bizovský.



Obnovu nemocnice ocenil aj Lengvarský. „Takto si predstavujem aj naše nemocnice do budúcnosti,“ podotkol. Počas brífingu priznal, že dlh, ktorý majú nemocnice na Slovensku, sa blíži k miliarde eur. "Investičné dlhy predpovedám ešte vyššie,“ uzavrel minister.



Ľubovnianska nemocnica pokračuje v investíciách a skvalitňovaní komfortu pre pacientov i zdravotníkov. Do konca roka chce dokončiť výstavbu viacpodlažného parkovacieho domu a gynekologického ambulantného traktu. V najbližších rokoch má v pláne rekonštrukciu oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ako i vybudovanie hospicu.