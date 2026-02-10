Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Ľubovnianskom múzeu chcú zriadiť sokoliarsky dvor

Ľubovniansky hrad. Foto: TASR- Veronika Mihaliková

V pláne je rekonštrukcia administratívnej budovy v skanzene pod hradom Ľubovňa, a to konkrétne revitalizácia toaliet pre návštevníkov aj šatní pre účinkujúcich.

Autor TASR
Prešov/Stará Ľubovňa 10. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má v pláne v Ľubovnianskom múzeu zriadiť sokoliarsky dvor. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že zaujímavý cezhraničný projekt sa má realizovať v rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce. Zámer schválil na svojom pondelkovom (9. 2.) rokovaní krajský parlament.

„Projekt v Ľubovnianskom múzeu s názvom Dobýjanie minulosti nedobytnými cestami má plánovaný rozpočtový náklad 620.000 eur a sústredí sa na viacero aktivít. Tie by mali priniesť obnovu, modernizáciu a inovatívne sprístupnenie kultúrneho dedičstva múzea a v rámci cezhraničnej spolupráce aj pohraničného územia Ukrajiny a Slovenska,“ uviedla Jeleňová.

V pláne je rekonštrukcia administratívnej budovy v skanzene pod hradom Ľubovňa, a to konkrétne revitalizácia toaliet pre návštevníkov aj šatní pre účinkujúcich. Súčasťou zámeru je i oprava šindľovej strechy historickej budovy hradu Ľubovňa s cieľom jej využitia na medzinárodné výstavy, prednášky a konferencie. Ďalšou aktivitou projektu je zriadenie sokoliarskeho dvora so zázemím pre sokoliarov a dravce, ktoré bude mať vlastné drevené pódium s vybavením. „Cieľom je realizovať tam napríklad aj aktivity s prvkami aves terapie, a cez tie sa zamerať na podporu mentálneho a fyzického zdravia návštevníkov,“ dodala hovorkyňa.

Projekt by mohol podľa kraja priniesť aj obnovu hradnej kaplnky, a to cez reštaurovanie jej omietok a nástenných malieb v interiéri. Pribudnúť má aj interaktívna výstava zameraná na vojenské kasárne a život vojaka na hrade. Výstavu by vhodne doplnili multimediálne prvky a prvky umelej inteligencie.

Vďaka slovensko-ukrajinskej spolupráci by sa mali zrealizovať zaujímavé cezhraničné projekty v troch krajských kultúrnych inštitúciách. Okrem Ľubovnianskeho múzea aj vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom a Krajskej galérii v Prešove. Poslanci schválili zámery na svojom prvom tohtoročnom rokovaní a odobrili aj ich financovanie prostredníctvom Programu Interreg NEXT. Celkový predpokladaný rozpočet žiadostí o nenávratný finančný príspevok so spolufinancovaním presahuje podľa Jeleňovej 2,45 milióna eur.
