V Lučenci ani vo Fiľakove sa po voľbách vedenie mesta nemení

Lučenec 30. októbra (TASR) - V okresnom meste Lučenec a ani vo Fiľakove sa vedenie mesta po sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách nemení. Doterajšia primátorka Lučenca Alexandra Pivková (Za ľudí, SaS, NOVA, Sme rodina, Aliancia) i primátor Fiľakova Attila Agócs (Aliancia) svoje posty obhájili. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Pivková, ktorá je na čele Lučenca od roku 2010, získala vo voľbách 42,16 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila Rút Olšiaková (nezávislá) s 25,89 percenta hlasov, na treťom Renáta Endrődyová (nezávislá) s 24,53 percenta hlasov. Nasledoval Peter Jakubove (nezávislý) so ziskom 6,71 percenta hlasov. K volebným urnám prišla v Lučenci menej ako tretina voličov.



"Sú pred nami nové výzvy a ciele a ja som pripravená robiť všetko pre to, aby som opätovnú dôveru nesklamala. Je pred nami náročné obdobie, ale verím, že spoločnými silami a prácou ho zvládneme," uviedla Pivková na sociálnej sieti.



K zmene nedošlo ani vo Fiľakove, kde bude primátorom aj tretie funkčné obdobie Agócs. Vo voľbách získal takmer 80 percent hlasov, jeho protikandidát Tibor Palúch (Hlas-SD) presvedčil 20,38 percenta voličov. Volebná účasť v meste dosiahla 27,89 percenta. Všetkých 13 kresiel v mestskom zastupiteľstve obsadia poslanci za stranu Aliancia.