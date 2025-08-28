< sekcia Regióny
V Lučenci bude diskusia o odkaze SNP, násilí a fašizme
Diskusia na Kubínyiho námestí sa začne o 18.30 h, symbolicky v predvečer výročia SNP.
Autor TASR
Lučenec 28. augusta (TASR) - Na Kubínyiho námestí v Lučenci sa vo štvrtok večer uskutoční verejná panelová diskusia o odkaze Slovenského národného povstania (SNP) a náraste ideologicky motivovanej agresivity. TASR o tom informovala Občianska iniciatíva Lučenec, ktorá podujatie organizuje.
Diskusia na Kubínyiho námestí sa začne o 18.30 h, symbolicky v predvečer výročia SNP. Diskutovať sa bude o odkaze Povstania, o tom, či v súčasnosti nehrozí „únos“ významu SNP, ale tiež o tom, ako čeliť prejavom fašizmu, autoritárstva a násilia v dnešnej spoločnosti.
Panelová diskusia je tiež reakciou na udalosť z 21. augusta, keď aktivistu Martina Landla napadla skupina mužov, ktorí mali predtým hajlovať. „Advokáta najviac šokovalo, že sa za hajlovanie ani nehanbili, hoci je to trestný čin. Zarážajúca bola aj náchylnosť k násiliu, ktorú útočníci prejavili. Otvorené prejavy fašizmu a násilia vyvolali vo verejnosti veľkú odozvu a upriamili pozornosť médií na tému nárastu ideologicky motivovanej agresivity,“ uviedli organizátori podujatia.
V súvislosti s incidentom v Lučenci polícia začala dve trestné stíhania, a to vo veci prečinu výtržníctva a tiež vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Diskusia na Kubínyiho námestí sa začne o 18.30 h, symbolicky v predvečer výročia SNP. Diskutovať sa bude o odkaze Povstania, o tom, či v súčasnosti nehrozí „únos“ významu SNP, ale tiež o tom, ako čeliť prejavom fašizmu, autoritárstva a násilia v dnešnej spoločnosti.
Panelová diskusia je tiež reakciou na udalosť z 21. augusta, keď aktivistu Martina Landla napadla skupina mužov, ktorí mali predtým hajlovať. „Advokáta najviac šokovalo, že sa za hajlovanie ani nehanbili, hoci je to trestný čin. Zarážajúca bola aj náchylnosť k násiliu, ktorú útočníci prejavili. Otvorené prejavy fašizmu a násilia vyvolali vo verejnosti veľkú odozvu a upriamili pozornosť médií na tému nárastu ideologicky motivovanej agresivity,“ uviedli organizátori podujatia.
V súvislosti s incidentom v Lučenci polícia začala dve trestné stíhania, a to vo veci prečinu výtržníctva a tiež vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.