V Lučenci budú rokovať o redukcii spojov a úprave cenníka dopravy

Lučenec 10. marca (TASR) - Mesto Lučenec pripravilo návrh optimalizácie mestskej autobusovej dopravy, ktorý počíta s redukciou vybraných spojov i so zvyšovaním cestovného. O zmenách vo verejnej doprave budú poslanci mesta rozhodovať na pondelňajšom (13. 3.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Vyplýva to z materiálov, ktoré na svojej webovej stránke zverejnila samospráva.



Mesto v rámci optimalizácie a zefektívnenia fungovania mestskej autobusovej dopravy plánuje redukovať najmenej vyťažené spoje a upraviť cenové tarify z dôvodu racionalizácie výdavkov na verejnú dopravu. V rozpočte na rok 2023 vyčlenilo na fungovanie mestskej autobusovej dopravy 500.000 eur, tú na piatich linkách v meste zabezpečuje spoločnosť SAD Lučenec.



"Dopravca SAD Lučenec predložil v súlade so zmluvou o výkone vo verejnom záujme výšku predpokladanej straty pre rok 2023 v sume približne 800.000 eur, ktorá vo veľkej miere odzrkadľuje zvýšené výdavky spojené s globálnou krízou v oblasti energií, inflácie a podobne," konštatuje v materiáloch samospráva.



Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Lučenci počíta so zvýšením súčasného cestovného, ktoré je v platnosti od roku 2018. Dospelé osoby by podľa návrhu za cestovný lístok po novom zaplatili v hotovosti 0,70 eura namiesto 0,5 eura, deti a študenti 0,40 eura namiesto 0,17 eura. V prípade platby dopravnou kartou sú ceny lístkov nižšie. Meniť by sa mala aj výška poplatku za celosieťový lístok s platnosťou 30 dní. Ten zdražie u dospelých osôb na 11 eur, v prípade detí a študentov na 5 eur.



Mesto chce v rámci zefektívnenia fungovania mestskej autobusovej dopravy a zníženia straty tiež redukovať a rušiť niektoré najmenej vyťažené spoje. V prípade linky medzi Rúbaniskom II a autobusovou stanicou by malo dôjsť k jej pozastaveniu počas letných prázdnin. Predpokladaný prínos zmien samospráva vyčíslila na približne 235.000 eur.



O zmenách vo fungovaní mestskej autobusovej dopravy v Lučenci bude MsZ rozhodovať v pondelok (13. 3.). V prípade schválenia materiálu nové tarifné podmienky nadobudnú účinnosť od začiatku apríla.