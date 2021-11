V Lučenci hľadajú dobrovoľníkov na výskum protilátok na COVID-19

Lučenec 10. novembra (TASR) – Lučenecká samospráva hľadá dobrovoľníkov ochotných zapojiť sa do štúdie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, zameranej na výskum prítomnosti protilátok nového koronavírusu u nezaočkovaných osôb. Mesto o tom informovalo na svojom oficiálnom webe.



„Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent štvrtého až šiesteho ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne významné riziko,“ uviedla samospráva.



Účastníci štúdie obdržia bezplatne informáciu o prítomnosti a hladine protilátok proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom a ich údaje budú v rámci výskumu anonymizované. Nezaočkovaní dobrovoľníci starší ako 12 rokov, ktorí majú o zapojenie sa do štúdie záujem, môžu mesto kontaktovať na e-mailovej adrese protilatky@lucenec.sk. Odber vzoriek v Lučenci je naplánovaný na pondelok (15. 11.) v čase od 12.00 do 17.00 h.



Štúdiu na prítomnosť protilátok odštartovalo MZ SR začiatkom novembra s cieľom spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov vybraných regiónov. Do výskumu sa má zapojiť približne 4800 ľudí, okrem Lučenca i z Bratislavy, Komárna, Považskej Bystrice, Čadce, Košíc, okresu Košice-okolie, Rimavskej Soboty a Kežmarku.