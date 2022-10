V Lučenci na cintoríne pribudnú počas Dušičiek stánky so živými kvetmi

Lučenec 27. októbra (TASR) – Na centrálnom cintoríne v Lučenci budú tento rok počas obdobia Dušičiek pre verejnosť prístupné predajné stánky so živými kvetmi, vencami a ďalším sortimentom. Umiestnené budú pri dome smútku i na parkovisku. Samospráva o tom informovala na svojom oficiálnom webe.



Novinkou je tiež elektronizácia cintorínov, vďaka ktorej bude možné na cintorínoch v mestských častiach Opatová a Malá Ves zapáliť sviečku virtuálne. Služba má pomôcť najmä ľuďom, ktorí počas obdobia Dušičiek nemôžu cintoríny navštíviť osobne. Mesto ju v blízkom čase plánuje spustiť aj na centrálnom cintoríne.



Samospráva v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých zabezpečila zvýšenú frekvenciu odvozu odpadu z cintorínov. Prispieť k čistote a poriadku na cintorínoch majú i kontajnery na separovaný odpad, ktoré plánuje mesto rozmiestniť vo väčšom počte ako po minulé roky.



Cintoríny v Lučenci budú od soboty (29. 10.) do utorka (1. 11.) pre verejnosť prístupné od 5.30 do 23.00 h. Na bezpečnosť a koordináciu dopravy bude dohliadať mestská polícia i hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby.



Mesto Lučenec spravuje na centrálnom cintoríne a cintorínoch v mestských častiach Opatová a Malá Ves vyše 14.500 hrobových miest. Najviac, takmer 13.650, sa nachádza na centrálnom mestskom cintoríne.