V Lučenci na linkách MHD pre výpadok vodičov dočasne zrušili spoje

Lučenec 20. decembra (TASR) - V Lučenci od utorka (19. 12.) až do odvolania nepremávajú viaceré spoje na dvoch linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD). Dôvodom je výpadok vodičov spoločnosti SAD Lučenec, ktorá verejnú dopravu v meste zabezpečuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Výpadok vodičov má podľa hovorkyne mesta súvisieť so zvýšenou práceneschopnosťou z dôvodu chorobnosti. V meste tak od utorka nie je prevádzkovaná takmer dvadsiatka spojov na linkách číslo 606104 a 606105.



"Po vyhodnotení situácie a konzultáciách s dopravcom boli vybrané dve najmenej vyťažené linky, aby cestujúci dočasné obmedzenie spojov pocítili čo najmenej. Po skončení tejto mimoriadnej situácie budú linky obnovené," dodala Baboľová.