Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Regióny

V Lučenci našli mŕtvu ženu, nevylúčili cudzie zavinenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva.

Autor TASR
Lučenec 7. januára (TASR) - V jednom z bytov v Lučenci našli v utorok (6. 1.) vo večerných hodinách staršiu ženu bez známok života. Privolaný lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie, úmrtie vyšetruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. Vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ,“ priblížila polícia s tým, že bližšie informácie k prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.


.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Týždenník: Silnejší môže všetko