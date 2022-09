V Lučenci o primátorské kreslo zabojujú piati kandidáti

Lučenec 7. septembra (TASR) – V okresnom meste Lučenec sa o pozíciu primátora uchádza pätica kandidátov. O kreslá v mestskom zastupiteľstve (MsZ) zabojuje v jesenných komunálnych voľbách 70 záujemcov. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý samospráva zverejnila na svojej webstránke.



Na primátora Lučenca kandidujú traja nezávislí kandidáti, a to právnik Peter Jakubove a mestské poslankyne Renáta Endrődyová a Rút Olšiaková. Za stranu Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby kandiduje opatrovateľ Michal Kelemen, súčasná primátorka mesta Alexandra Pivková ide do volieb s podporou strán Za ľudí, SaS, NOVA, Sme rodina a Aliancia.



O kreslá poslancov v MsZ v Lučenci má záujem 70 kandidátov. V siedmich volebných obvodoch si obyvatelia mesta budú voliť celkom 21 mestských poslancov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.