V Lučenci otvárajú výstavu prác z medzinárodnej súťaže
Lučenec 19. februára (TASR) - V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci sa vo štvrtok uskutoční vernisáž diel vytvorených v rámci medzinárodnej súťažnej prehliadky súčasnej akvarelovej tvorby s názvom Trienále akvarelu. Návštevníci si budú môcť prezrieť 86 akvarelových diel od 48 autorov z rôznych krajín. NMG o tom informovala na svojej webovej stránke.
„Kedysi sa ovládanie akvarelu považovalo za súčasť bontónu, ako znak kultivovanosti, jemného vkusu, vzdelania a spoločenskej prestíže. Akvarel je technika alla prima, každý ťah je nezvratný, ako rozhodnutie v živote. Učí nás prijímať krehkosť okamihu, dôverovať vlastnej ruke, vedie k disciplíne, ale aj k vyrovnaniu sa s nepredvídanou náhodou,“ skonštatovala predsedníčka medzinárodnej odbornej poroty a hlavná kurátorka výstavy Edita Vološčuková.
Do v poradí XV. Trienále akvarelu sa zapojilo 53 autorov zo siedmich krajín, okrem Slovenska išlo o umelcov z Maďarska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Srbska a Izraelu. Päťčlenná odborná porota hodnotila celkom 141 umeleckých diel. Na samotnú výstavu bolo vybraných 86 akvarelových diel od 48 autorov.
V rámci štvrtkovej vernisáže, ktorá sa v NMG uskutoční o 16.00 h, je na programe aj slávnostné udelenie cien a predstavenie katalógu k výstave. Samotná výstava bude pre verejnosť prístupná do 8. marca.
Medzinárodná súťažná prehliadka akvarelovej tvorby Trienále akvarelu sa koná pravidelne od roku 1983. V rámci Slovenska ide o jediné podujatie zamerané na súčasnú akvarelovú tvorbu domácich a zahraničných umelcov. Súťažná prehliadka nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby autorov, ktorí v minulosti žili a tvorili v Novohrade, cieľom je najmä priblížiť verejnosti aktuálne trendy a výsledky umelcov v tejto výtvarnej technike.
