V Lučenci otvárajú výstavu venovanú 80. výročiu ukončenia vojny

Lučenec 27. marca (TASR) - Mestské múzeum Lučenec vo štvrtok otvára výstavu venovanú 80. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Návštevníci sa vo výstavnej sieni múzea budú môcť oboznámiť s oslobodzovacími bojmi či s príbehmi významných účastníkov vojny z regiónu Novohrad. Pre TASR to uviedla vedúca lučeneckého múzea Andrea Moravčíková.



Výstava s názvom 1945: Pripomíname, aby sme nezabudli je venovaná najmä 1. československému armádnemu zboru v Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR). Osobitú pozornosť venuje 1. československému stíhaciemu leteckému pluku, 2. samostatnej paradesantnej brigáde či účastníkom bojov z regiónu Novohrad.



„Máme vystavenú figurínu, na ktorej je originál uniformy generála Jána Kratochvíla, ktorý doviedol 1. československý armádny zbor k Duklianskemu priesmyku. Vystavený máme aj oblek s vyznamenaniami patriaci Jurajovi Fisherovi, lučeneckému rodákovi, ktorý bol pri vylodení v Normandii, odkiaľ sa ako veliteľ tanku dostal až do Prahy,“ priblížila Moravčíková s tým, že súčasťou výstavy je tiež letecká kombinéza a kukla nemeckého leteckého esa Huga Brocha.



Výstava prostredníctvom informačných panelov verejnosti predstaví aj pilotov z 1. československého stíhacieho leteckého pluku. Návštevníci sa dozvedia viac aj o Pavlovi Rudolfovi Husárovi z Gregorovej Viesky pri Lučenci, ktorý slúžil v radoch britského letectva Royal Air Force (RAF).



Výstava, venovaná 80. výročiu konca druhej svetovej vojny, bude pre verejnosť prístupná do 18. mája. Mestské múzeum ju plánuje uzavrieť tematickým podujatím k výročiu konca vojny, ktoré pripravuje na 17. mája počas Noci múzeí a galérií.