V Lučenci otvoria výstavu fotografií zo súťaže Rok v metropole juhu

Lučenec 22. marca (TASR) - Na Radničnom námestí pred budovou historickej radnice v Lučenci v piatok slávnostne otvoria exteriérovú výstavu fotografií zapojených do súťaže Rok v metropole juhu. Súčasťou vernisáže bude aj slávnostné ocenenie najlepších fotografov. TASR o tom informoval Ján Šnúrik z Novohradského osvetového strediska.



Súťaž Rok v metropole juhu určená pre neprofesionálnych fotografov z Lučenca a Novohradu sa začala ešte v minulom roku. Prihlásení autori raz za mesiac zasielali svoje snímky zachytávajúce atmosféru, architektúru či udalosti v Lučenci. Celkom 144 fotografií bolo následne zaradených do súťaže, ktorú vo februári vyhodnotila odborná porota.



"Vo výslednom súbore fotografií sa našlo množstvo nesmierne zaujímavých záberov, prevažne dokumentujúcich architektúru mesta a prírodné scenérie jeho bezprostredného okolia. Niektorí autori a autorky sa nebáli ani experimentov s dĺžkou expozície či hrou svetla a tieňa. Viaceré snímky nútia diváka pozastaviť sa a premýšľať nad miestom, kde záber vznikol, či pozývajú k odkrývaniu viacerých významových vrstiev," uviedla za porotu Katarína Gáliková.



Slávnostné oznámenie výsledkov a ocenenie najlepších fotografov sa uskutoční v piatok o 16.30 h na Radničnom námestí. Súčasťou podujatia bude aj vernisáž exteriérovej výstavy najlepších fotografií, ktorá bude pred historickou radnicou prezentovaná do 7. apríla. Organizátori súťaže, Novohradské osvetové stredisko, mesto Lučenec a rozpočtová organizácia LUKUS, plánujú vydať aj publikáciu s vystavenými fotografiami.