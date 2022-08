V Lučenci otvoria výstavy výsledkov keramického sympózia

Lučenec 10. augusta (TASR) - Výsledky trojtýždňového tvorivého pobytu štvorice umelcov v prostredí výrobného závodu Žiaromat Kalinovo predstavia vo štvrtok (11.8.) v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie svojho druhu na Slovensku, na konte má už 34 ročníkov. V NMG chystajú i výstavu diel Edgara Degasa.



Ako informuje NMG, sympózia sa tento rok zúčastnili štyria umelci z dvoch susedných štátov - Lucia Fabiánová, Jerguš Gálik, Simona Janišová zo Slovenska a Jana Krejzová z Čiech.



"Počas pobytu aj tento rok museli čeliť určitým výkyvom počasia, akým bola mimoriadna horúčava alebo prudké dažďové prehánky, ktoré pri práci na voľnom vzduchu vždy svojim spôsobom do práce umelcov zasahujú," uviedla NMG.



"Vo všeobecnosti v prácach vzniknutých na sympóziu je možné zachytiť archetypálne prvky sochárstva a keramiky, akým sú socha či busta, nádoba, architektúra, rastlinné prvky, ornamenty, ktoré vždy poslúžia ako východiská pre umelcov, ktorí ich posúvajú do iných, nových a svojsky prepísaných podôb. Všetci štyria umelci tohto ročníka sa ujali aj formátovo veľkolepejších projektov, čo vlastne vychádza aj z možnosti priestorovej kapacity monumentálnych priemyselných pecí," priblížila ich prácu kurátorka výstavy Andrea Németh Bozó.



Súčasne v NMG v tento deň otvoria aj výstavu originálnych diel Edgara Degasa s názvom Impresionizmus: Tupá pravda. Výstava predstavuje 34 originálnych grafických diel jedného z najväčších majstrov moderného umenia. Jeho umenie inšpirovalo a ovplyvnilo generácie umelcov.



Ako informuje NMG, výstava predstavuje kompletnú sériu portfólia umelca z heliogravúr jeho monotypov - ilustrácie, ktoré vytvoril ku knihe svojho priateľa, spisovateľa Ludovica Halévyho La famille Cardinal. "Sú to vlastne satiry baletných tanečníc, stúpajúce po spoločenskom rebríčku, charakterov parížskeho spoločenského diania a zákulisie sexuálneho obchodu. Táto séria ilustrácií je jediným súborom, ktorú kedy Degas vytvoril ku knihe," uvádza lučenecká galéria.