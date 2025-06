V Lučenci pátrajú po dvoch sestrách, sú s matkou na neznámom mieste

Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Polícia v Lučenci pátra po dvoch maloletých sestrách vo veku štyri a sedem rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci Točnica v okrese Lučenec. Sabina a Karolína sú so svojou matkou, ale nie je známe kde. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



„Pátranie po nich bolo vyhlásené preto, že 11. júna sa realizoval výkon právoplatného a vykonateľného uznesenia súdu vo veci odňatia maloletých detí, ku ktorému však nedošlo, keďže sa nenachádzali v mieste trvalého pobytu. Dievčatá majú byť spolu so svojou matkou a zdržiavajú sa na neznámom mieste,“ objasnila polícia.



Občanov, ktorí by vedeli poskytnúť bližšie informácie a napomôcť k vypátraniu detí, žiada, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158 alebo oddelenie pátrania v Lučenci na čísle +421961653372.