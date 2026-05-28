V Lučenci pokračuje obnova vnútrobloku rekonštrukciou chodníkov
Autor TASR
Lučenec 28. mája (TASR) - V Lučenci pokračuje projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko II, na ktorý samospráva získala financie z európskych zdrojov. Práce sa v tomto období zameriavajú najmä na rekonštrukciu chodníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II v súčasnosti pokračuje obnovou chodníkov, úpravou odtokových pomerov a realizáciou vodozádržných opatrení. „Časti hlavných peších ťahov vedúce cez vnútroblok už majú položenú novú ekodlažbu, ktorá umožňuje prirodzený odtok dažďovej vody a prispeje k lepšiemu hospodáreniu so zrážkovou vodou. Prebieha aj odstraňovanie pôvodného asfaltového povrchu z chodníkov v blízkosti bytových domov, kde pracovníci postupne pokladajú novú dlažbu,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Cieľom projektu za takmer 860.000 eur s DPH je zlepšiť mikroklímu územia a zvýšiť jeho odolnosť voči extrémnym výkyvom počasia, ale tiež vytvoriť kvalitnejší a bezpečnejší verejný priestor pre oddych a rekreáciu obyvateľov. Stavebné práce v lokalite sa začali vlani na jeseň, dokončené majú byť tento rok.
Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II prinesie komplexnú úpravu peších ťahov, výmenu starých betónových chodníkov za priepustnú dlažbu i realizáciu vodozádržných opatrení v podobe dažďových záhrad a vsakovacích pásov. „Súčasťou projektu bude aj doplnenie zelene, výsadba nových stromov a kríkov, ako aj inštalácia moderného mestského mobiliáru vrátane lavičiek či odpadkových košov,“ doplnila Baboľová.
