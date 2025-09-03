< sekcia Regióny
V Lučenci predstavia pamätnú výstavu diel maliara Bélu Bacskaiho
Autor TASR
Lučenec 3. septembra (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci pripravilo pamätnú výstavu diel maliara Bélu Bacskaiho, ktorý patrí k najvýznamnejším umelcom regiónu i širšieho okolia. Výstavu venovanú 90. výročiu narodenia a 45. výročiu úmrtia umelca otvoria vo štvrtok (4. 9.) popoludní v Pamätnom dome Júliusa Szabóa.
Béla Bacskai sa narodil v roku 1935 v obci Prša. Ako mladý pracoval vo fiľakovskom Kovosmalte, kde sa vyučil za kovomodelára a kovolejára, výtvarné nadanie rozvíjal v ateliéri Júliusa Szabóa v Lučenci. Akademické vzdelanie neskôr získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením maliara Petra Matejku. Po skončení školy sa vrátil do Novohradu a Gemera.
„Nosnou tematikou jeho tvorby bola krajina týchto regiónov a život ľudí v nich. Svojou maľbou nielen zobrazoval motívy čerpané z krajiny, ale postupne pozdvihol ducha a oblé tvary krajiny na výtvarne jedinečnú úroveň. Venoval sa olejomaľbe, kresbe, grafike ale najvyššiu úroveň predstavujú v jeho tvorbe jedinečné akvarely,“ uviedla Kinga Szabó-Haltenbergerová z Pamätného domu Júliusa Szabóa.
NMG vo svojich zbierkach vlastní kolekciu z celej škály Bacskaiho tvorby. Výstavu autorových diel pripravilo NMG pri príležitosti dvojitého výročia umelca spoločne s Pamätným domom Júliusa Szabóa v Lučenci, kde bude výstava pre rekonštrukciu sídelnej budovy múzea aj inštalovaná. „S ohľadom na priestorové možnosti výstavnej siene v pamätnom dome sme sa rozhodli predstaviť na pamätnej výstave kolekciu kresieb a náčrtov z najnovšej akvizície,“ dodala Szabó-Haltenbergerová.
Vernisáž výstavy diel Bélu Bacskaiho sa v Lučenci uskutoční vo štvrtok o 16.30 h. Pre verejnosť bude výstava prístupná do konca novembra, a to každý piatok od 14.00 do 17.00 h alebo v inom čase na základe telefonického dohovoru.
