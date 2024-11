V Lučenci predstavia výstavu venovanú letectvu a lietadlám

Lučenec 8. novembra (TASR) - V historickej synagóge v Lučenci v sobotu (9. 11.) otvoria novú náučnú a interaktívnu výstavu s názvom S hlavou v oblakoch. Venovaná bude svetu letectva a jej súčasťou budú aj tematické modely lietadiel či gyroskopický trenažér. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala mestská rozpočtová organizácia LUKUS.



Výstava v lučeneckej synagóge verejnosti predstaví históriu aj súčasnosť letectva. Návštevníci sa oboznámia s priekopníkom letectva Ottom Lilienthalom, ikonickou vzducholoďou LZ 127 Graf Zeppelin, slávnym trojplošníkom z prvej svetovej vojny Fokker Dr.I Triplane či legendárnym lietadlom Spitfire bojujúcim v druhej svetovej vojne. Predstavené budú aj dopravné lietadlá, drony či jedno z najrýchlejších lietadiel v histórii lietania Lockheed SR-71 Blackbird.



Súčasťou výstavy budú aj viaceré interaktívne prvky. Návštevníci budú môcť rozhýbať vrtule lietadla, oboznámia sa so vztlakom krídla či zvukovou stenou, ktorá sprostredkuje zvuky motorov najznámejších lietadiel. Verejnosť si bude môcť vďaka gyroskopickému trenažéru vyskúšať aj pocit, ktorý prežívajú piloti pri preťažení.



"Výstava je výsledkom spolupráce špičkových leteckých odborníkov, umelcov a remeselníkov, ktorí sa postarali o to, aby všetky exponáty boli čo najautentickejšie. Mnoho z nich je špeciálne vytvorených pre túto výstavu, aby ste si odniesli nielen vizuálny zážitok, ale aj hlbšie pochopenie letectva prostredníctvom interaktívnych exponátov," priblížil kurátor výstavy Pavel Kratochvíl.



Výstava venovaná letectvu bude v lučeneckej synagóge pre návštevníkov prístupná do 23. februára. Ide o ďalšiu zo série náučných a interaktívnych výstav, ktoré LUKUS v synagóge organizuje v ostatných rokoch. V roku 2019 verejnosti predstavili bojovníkov čínskej terakotovej armády, nasledovali stroje Leonarda da Vinciho, rozprávkové bytosti v rámci výstavy Draci a drakobijci a podmorský život na výstave Obri oceánov.