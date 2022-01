V Lučenci predstavujú dejiny najstaršej fungujúcej sklárne

Lučenec 7. januára (TASR) – Dejiny najstaršej dodnes fungujúcej sklárne na Slovensku predstavuje aktuálna výstava v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci s názvom Krehká krása: 180 rokov výroby sklárne Katarínska Huta. Ako pre TASR uviedol kurátor výstavy Štefan Chrastina, výrobky zo sklárne Katarínska Huta sa v minulosti tešili veľkej obľube po celom svete.



V 19. a 20. storočí fungovalo v Novohrade 13 sklární, spolu s podnikmi v okolitých regiónoch Gemer a Podpoľanie išlo o územie s najväčšou koncentráciou sklární na Slovensku. Do dnešného dňa sa z rôznych dôvodov zachovala výroba len v poslednej, a to v sklárni Katarínska Huta v okrese Poltár. Výstava, ktorá v NMG potrvá do konca februára, návštevníkom predstavuje i výrobky zo začiatkov jej fungovania siahajúce až do roku 1841.



"Najvzácnejšími sú predovšetkým kusy číreho skla, dekorovaného leptaným geometrickým dekorom, vyvážané do Veľkej Británie, poháre známe ako rimany a kusy zo vzorkovne získané úspešnou akvizičnou činnosťou NMG. Medzi posledné spomenuté patrí veľká čaša zdobená unikátnou dekorovacou technikou vyvinutou na Slovensku, a to dekorovanie laserom," priblížil Chrastina.



Výroba skla v Katarínskej Hute mala podľa kurátora výstavy počas svojej histórie viacero unikátnych momentov. "Ako v prvej sklárni v Uhorsku tu bola brusiareň skla poháňaná parným strojom. Typickou výrobou sklárne bola produkcia luxusného nápojového skla," dodal Chrastina.



Sklárske výrobky z Katarínskej Huty sa v minulosti tešili obľube po celom svete, okrem Britských ostrovov končili v krajinách Sovietskeho zväzu, či dokonca v Iráne. Sklo z Katarínskej Huty bolo a stále je sodnodraselné, čo ho odlišuje od krištáľového skla, pôvodne vyrábaného v sklárni v Poltári.