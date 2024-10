V Lučenci priblížia prácu múzejníkov a príbehy zbierkových predmetov

Lučenec 18. októbra (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) pripravilo pre verejnosť výstavu s názvom Zo zákulisia NMG - Od akvizície k reštaurovaniu, ktorej cieľom je predstaviť prácu múzejníkov a príbehy zbierkových predmetov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 24. októbra. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



Výstava venovaná zákulisiu múzea má verejnosti odhaliť príbehy a tajomstvá ukryté vo vystavovaných predmetoch. Návštevníkom má zároveň poskytnúť možnosť spoznať často neviditeľnú prácu, bez ktorej by múzeum nebolo múzeom.



"Cieľom výstavy je oboznámiť návštevníkov s odbornými činnosťami, ktoré neodmysliteľne patria k práci v múzeu, hoci ich priamo často nevnímajú. V múzeách spoznávame históriu a príbehy zbierkových predmetov, no nepremýšľame nad tým, ako sa do múzea dostali alebo či ich bolo nutné nejakým spôsobom odborne ošetriť," uviedla Lajzová.



Kurátori NMG vybrali zo svojich zbierok artefakty so zaujímavými príbehmi z procesu ich získania do múzea alebo tie, ktoré odkryli svoje tajomstvá až pri reštaurovaní. "Návštevníci sa taktiež dozvedia, čo znamenajú jednotlivé pojmy, ako je akvizícia, konzervovanie, reštaurovanie či to, akými spôsobmi sa z obyčajného predmetu môže stať zaujímavý exponát," dodala Lajzová.



Vernisáž výstavy Zo zákulisia NMG - Od akvizície k reštaurovaniu sa v priestoroch múzea uskutoční vo štvrtok (24. 10.) popoludní. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 1. decembra, v rámci aktivít Zaži stredy v múzeu sa budú počas jej trvania konať aj viaceré sprievodné podujatia.