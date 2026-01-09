Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Regióny

V Lučenci pribudlo 137 detí, najčastejšie mená boli Matias a Karolína

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Medzi najzaujímavejšie mužské mená roku 2025 patrili Dylan, Wyatt, Ezel, Ilian, Dion a Konor. U dievčat zdravotníci zapísali mená ako Ezra, Rosse, Deborah, Illyana, Shanaia či Prea.

Autor TASR
Lučenec 9. januára (TASR) - V meste Lučenec v roku 2025 pribudlo 137 detí. Rodičia dávali novorodencom najčastejšie mená Matias, Miroslav a Karolína, matrika a miestna nemocnica však eviduje aj deti s menej tradičnými menami. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.

Za uplynulých 12 mesiacov sa narodilo 137 Lučenčanov, z toho 73 chlapcov a 64 dievčat. V porovnaní s rokom 2024 je celkový prírastok novorodencov v meste nižší o osem detí. Dve najčastejšie chlapčenské mená v roku 2025 boli Matias a Miroslav. „Tesne za nimi nasledujú Filip a Ján, zatiaľ čo tretie až piate miesto obsadili Martin, Oliver a Adam,“ uviedlo mesto.

V prípade novonarodených dievčat bolo najčastejším menom Karolína, nasledovali mená Emily, Lilien, Sofia a Noemi. Lučenecká matrika zaznamenala aj menej tradičné mená novorodencov. U chlapcov to boli napríklad Dorian, Ilian, Akin či Kian Karol, v prípade dievčat Aria, Arya, Lili Rosse, Lina, Mária Jeri, Loren Dorota, Arianna, Tara, Zara a Zaira.

Netradičné detské mená pre novorodencov podľa mesta eviduje aj lučenecká nemocnica, kde sa rodia deti z celého regiónu. „Medzi najzaujímavejšie mužské mená roku 2025 patrili Dylan, Wyatt, Ezel, Ilian, Dion a Konor. U dievčat zdravotníci zapísali mená ako Ezra, Rosse, Deborah, Illyana, Shanaia či Prea,“ doplnila radnica.
.

Neprehliadnite

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa

EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku