V Lučenci pribudlo 137 detí, najčastejšie mená boli Matias a Karolína
Autor TASR
Lučenec 9. januára (TASR) - V meste Lučenec v roku 2025 pribudlo 137 detí. Rodičia dávali novorodencom najčastejšie mená Matias, Miroslav a Karolína, matrika a miestna nemocnica však eviduje aj deti s menej tradičnými menami. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.
Za uplynulých 12 mesiacov sa narodilo 137 Lučenčanov, z toho 73 chlapcov a 64 dievčat. V porovnaní s rokom 2024 je celkový prírastok novorodencov v meste nižší o osem detí. Dve najčastejšie chlapčenské mená v roku 2025 boli Matias a Miroslav. „Tesne za nimi nasledujú Filip a Ján, zatiaľ čo tretie až piate miesto obsadili Martin, Oliver a Adam,“ uviedlo mesto.
V prípade novonarodených dievčat bolo najčastejším menom Karolína, nasledovali mená Emily, Lilien, Sofia a Noemi. Lučenecká matrika zaznamenala aj menej tradičné mená novorodencov. U chlapcov to boli napríklad Dorian, Ilian, Akin či Kian Karol, v prípade dievčat Aria, Arya, Lili Rosse, Lina, Mária Jeri, Loren Dorota, Arianna, Tara, Zara a Zaira.
Netradičné detské mená pre novorodencov podľa mesta eviduje aj lučenecká nemocnica, kde sa rodia deti z celého regiónu. „Medzi najzaujímavejšie mužské mená roku 2025 patrili Dylan, Wyatt, Ezel, Ilian, Dion a Konor. U dievčat zdravotníci zapísali mená ako Ezra, Rosse, Deborah, Illyana, Shanaia či Prea,“ doplnila radnica.
