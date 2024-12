V Lučenci pribudnú vo viacerých lokalitách kontajnery na zber textilu

Lučenec 19. decembra (TASR) - Mesto Lučenec zavádza zber textilu na opätovné použitie. Kontajnery na šatstvo či bytový textil v týchto dňoch pribúdajú na viacerých uliciach v rámci Lučenca. Rozmiestnené budú postupne do konca roka. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Textil na opätovné použitie, ktorý nie je znečistený, môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta odovzdať v rámci charitatívnych zbierok organizovaných na území mesta, alebo do rozmiestnených špeciálne označených kontajnerov určených na zber textilu na opätovné použitie," uviedlo mesto.



Kontajnery na textil v týchto dňoch pribúdajú na Továrenskej, Cintorínskej či Adyho ulici. Nachádzať sa budú aj na ulici J. Wolkra, Ľ. Svobodu, M. Rázusa, na Námestí republiky či na sídliskách Rúbanisko I, II a III. "Do špeciálne označených kontajnerov patrí čisté, suché a použiteľné šatstvo, bytový textil či doplnky k oblečeniu," doplnilo mesto.



Samospráva zavádza aj triedený zber odpadu z textilu, teda textílií, ktoré už pre svoj stav nie je možné opätovne použiť. Zber tohto druhu odpadu bude radnica zabezpečovať formou kampaňového zberu, o ktorom bude verejnosť vopred informovať na stránke mesta či v mestských novinách.