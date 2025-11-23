< sekcia Regióny
V Lučenci rozmiestnili vianočné stromčeky, postupne pribudne výzdoba
V Lučenci sa budú konať aj tradičné vianočné trhy, a to 12. a 13. decembra na Námestí republiky.
Autor TASR
Lučenec 23. novembra (TASR) - V meste Lučenec už rozmiestnili vianočné stromčeky, celkovo ich v rámci mesta bude 11. V najbližších dňoch pribudne aj vianočná výzdoba, stromček na hlavnom Námestí republiky rozsvieti Mikuláš v piatok 5. decembra. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Lučenecká samospráva v uplynulých dňoch postupne rozmiestnila vianočné stromčeky na Námestí republiky i Kubínyiho námestí. Stromčeky pribudli aj v ďalších lokalitách, a to napríklad v Opatovej, na Fiľakovskej ceste, Ulici Dr. Herza a Adyho ulici, na sídliskách či v Malej Vsi.
„Celkovo bude v meste až 11 vyzdobených stromčekov, z toho štyri z nich rastú priamo v danej lokalite a stanú sa prirodzenou súčasťou vianočnej výzdoby,“ uviedlo mesto s tým, že stromček na Námestí republiky rozsvieti slávnostne 5. decembra Mikuláš.
V Lučenci sa budú konať aj tradičné vianočné trhy, a to 12. a 13. decembra na Námestí republiky, kde bude pripravený aj sprievodný program. Počas vianočného obdobia pripravuje samospráva aj viaceré podujatia, taktiež zbierku pre psí útulok, zbierku hračiek či zbierku oblečenia pre ľudí bez domova. V uliciach mesta sa 26. decembra uskutoční aj tradičný Vianočný beh.
