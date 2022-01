V Lučenci sa minulý rok narodilo 213 detí, počet obyvateľov však klesá

Lučenec 7. januára (TASR) – Počas minulého roka sa v Lučenci narodilo 213 detí, z toho 116 chlapcov a 97 dievčat. Počet obyvateľov mesta v posledných rokoch klesá, samospráva sa však tento trend pokúša zvrátiť viacerými krokmi. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Andrej Barančok.



V lučeneckej nemocnici sa v uplynulom roku narodilo 741 detí, čo je o 28 menej ako v roku 2020. Vyše 200 z nich má trvalý pobyt v meste Lučenec. Najčastejšie chlapčenské mená boli Dávid, Tomáš a Michal, medzi najobľúbenejšie dievčenské mená patrili Sofia, Nina a Vivien. Najmladší obyvatelia Lučenca dostávali i netradičné mená, ako napríklad Jamal, Elijah či Olesya a Kira.



Za rok 2021 eviduje mesto 416 úmrtí občanov, čo je viac ako priemerný počet úmrtí v rokoch pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Obyvatelia s trvalým pobytom v Lučenci uzavreli 118 manželstiev, celkovo sa uskutočnilo 56 rozvodov. Do mesta sa v minulom roku prisťahovalo 293 ľudí, 392 obyvateľov sa z Lučenca odsťahovalo.



Celkový počet obyvateľov Lučenca v posledných rokoch neustále klesá, k 31. decembru 2021 v meste žilo 25.742 ľudí. Ako pre TASR priblížil hovorca mesta, samospráva sa nepriaznivý trend snaží zvrátiť dostupným nájomným bývaním a celkovým zvyšovaním kvality života v meste. Zameriava sa najmä na sociálne služby, školstvo, kultúrne či športové vyžitie, no i na dostupnú zdravotnú starostlivosť a stabilnú bezpečnostnú situáciu.



"Po rokoch usilovnej a tvrdej práce sa v súčasnosti pracuje na dobudovaní rýchlostnej cesty R2 až do Lučenca, od ktorej mesto očakáva aj príchod nových investorov a nové pracovné príležitosti. Vďaka systematickej práci vedenia mesta na rôznych rozvojových projektoch v meste a dobudovaní potrebnej infraštruktúry sa mestu postupne darí odliv obyvateľov, ktorý sa začal skoro vo všetkých malých okresných mestách v 90. rokoch minulého storočia, postupne spomaľovať," dodal Barančok.